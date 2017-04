To, že Spolková republika dosáhla svého limitu, pokud jde o počet migrantů, se domnívá přes 59 procent dotazovaných. Ve stejně zaměřené sondě si to před dvěma lety myslelo necelých 40 procent.

„Mnozí soudí, že se dospělo do kritického bodu: ochota přijímat víc uprchlíků výrazně poklesla,“ píše se ve zprávě nadace. Skepse vzrostla obzvlášť na východě země, kde jen polovina v porovnání se západem (65 procent) považuje běžence za vítané. Přes 81 procent, o pět procent víc než předloni, má za to, že by každá země Evropské unie měla přijímat pevně daný počet uprchlíků.

Kancléřka Angela Merkelová v pátek v Berlíně při setkání s dobrovolníky, kteří migrantům pomáhají, řekla, že velký počet dalších už není možné přijmout. Za důvod považuje i fakt, že některé země EU vůbec nespolupracují při přerozdělování. „Pro mě je sklenice spíše z poloviny plná než z poloviny prázdná,“ řekla.