Strojvůdce příměstského spoje musel nečekaně prudce zabrzdit, aby zabránil nárazu do člověka, který se nacházel na kolejích, popsala událost ve vydaném prohlášení ruská železniční společnost.

V důsledku toho se brzdný systém poškodil a souprava se samovolně dala do pohybu opačným směrem. Při tom narazila do osobního vlaku stojícího na trati na dálkové trase z Moskvy do běloruského Brestu.

Při srážce vykolejily dva vagony příměstské soupravy a dva vagony dálkového vlaku. Vlaky na daném úseku trati zatím nejezdí, spoje byly odkloněny na náhradní trasy.