Země Beneluxu chtějí s visegrádskou čtyřkou jednat o budoucnosti EU

Země Beneluxu pozvaly státy visegrádské čtyřky do Nizozemska k jednání o budoucnosti Evropské unie. Před začátkem páteční neformální schůzky 27 členských států bloku to novinářům bez podrobností řekl nizozemský premiér Mark Rutte. Skupina pozvání přijala, setkání by se podle informací ČTK mělo uskutečnit do léta.