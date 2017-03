Oksana Sevastidiová - navzdory gruzínskému příjmení rodačka z Uralu - inkriminovanou "esemesku" odeslala v roce 2008, krátce před tím, než Rusko svedlo válku s Gruzií o odštěpenecké provincie Jižní Osetie a Abcházie, jejichž nezávislost následně Moskva uznala.

Oksanina matka vylíčila v listu Moskovskij komsomolec, že dceřin známý, Gruzínec Timur Buskadze, tehdy poslal "esemesku" s otázkou „Oksano, co se u vás děje, na nádraží jsou tanky?“. Tehdy totiž po trati vedoucí přes Soči projížděly transporty s vojenskou technikou, což mohli všichni vidět. A Oksana odpověděla: „Dřív tu stály, teď nevím“. Pět slov ji stálo svobodu.

Popsala, co viděla

Oksana byla odsouzena loni v březnu, skoro osm let po odeslání zprávy, a její tehdejší obhájce nechal uplynout lhůtu pro odvolání, aniž by cokoliv podnikl.

Rozsudek vyvolal kritiku ochránců lidských práv. Nevládní organizace Memorial, kterou Sevastidiová požádala o pomoc, ji označila za politického vězně.

V prosinci dostal Putin na své tiskové konferenci otázku na případ a slíbil, že se o věc bude zajímat, protože se mu rozsudek jevil přehnaně přísný. „Napsala jen to, co viděla a co viděl každý, čili nemohlo jít o žádné velké tajemství,“ poznamenal.

Putinův výnos o omilostnění zveřejnil v úterý Kreml s tím, že vstoupí v platnost pět dní po zveřejnění.

„Vítáme prezidentovo rozhodnutí o omilostnění, ale nadále se chystáme domáhat zrušení odsuzujícího rozsudku,“ řekl advokát Sevastidiové. Na svobodu by jeho klientka měla vyjít příští týden. Ale hodlá se ještě domáhat u nejvyššího soudu, aby ji uznal za naprosto nevinnou.