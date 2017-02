Počet lidí žijících s depresí za poslední desetiletí stoupl o pětinu

Lidí trpících depresemi žilo na světě v roce 2015 o 18 % víc než v roce 2005. Před dvěma lety tak deprese sužovaly zhruba 4,4 procenta globální populace. To je více než 300 miliónů lidí všech věkových skupin. Upozorňují na to ve čtvrtek zveřejněné odhady Světové zdravotnické organizace (WHO).