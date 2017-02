Znamenalo by to nejen přísnější kontrolu jejich tělesné vyspělosti, ale také zjišťování identity prostřednictvím jejich chytrých telefonů a zjednodušení systému deportací.

Na začátku letošního února žilo v Německu podle údajů spolkového ministerstva pro rodinu a spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky bezmála 62 tisíc nezletilých migrantů. Průměrně se na jednoho z nich vydává měsíčně 5250 eur (téměř 142 tisíc Kč). Z této částky se hradí nejen náklady pobytu, ale také zdravotní péče, jazykové kurzy a podobně.

Deportace nezletilých běženců bez doprovodu dospělých jsou velmi ojedinělé vzhledem k příliš vysokým nákladům a komplikovanému řízení. V loňském roce nebyl, i přes relativně vysokou kriminalitu v jejich řadách, vyhoštěn nikdo, potvrdil spolkový úřad pro migraci.

Kontroly telefonů



Vyhostit nezletilého migranta je velmi obtížné a to je i důvodem, proč jejich počty v Německu stoupají. V roce 2005 jich úřady registrovaly 602, zatímco v roce 2015 jich bylo už 42 309 a letos jich bylo už 61 893.

Kdyby dorazil do Německa nezletilý z Polska nebo Francie, hned se bude pátrat po jeho rodině a okamžitě se pošle zpět. Michael Kretschmer (CDU/CSU)

Politici proto začali tlačit na změnu systému deportací nezletilých migrantů a jejich přísnější prověřování. „Kdyby dorazil do Německa nezletilý z Polska nebo Francie, hned se bude pátrat po jeho rodině a okamžitě se pošle zpět. Když je to nezletilec z Afghánistánu nebo z Afriky, přijde do země a úřad pro mladistvé ho s velkými náklady bude integrovat, ačkoliv si každý večer telefonuje se svou rodinou,“ prohlásil Michael Kretschmer šéf frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu. To se musí podle jeho slov změnit.

Úřady by měly podle jeho názoru kontrolovat mobilní telefony a SIM karty těchto běženců. To by pomohlo vyhledat jejich rodiče a zjistit přesnou identitu.

Šířeji a důkladněji by se měly využívat lékařské prohlídky, protože mnoho migrantů se za nezletilé bez doprovodu pouze vydává. Ve skutečnosti jsou prý mnozí starší 18 let.