Bývalý politik byl obviněn z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Krajský soud nyní zrušil původní rozsudek okresního soudu, který Slotovi uložil pouze peněžitý trest. Zákaz řízení motorových vozidel po dobu šesti let však zůstal v platnosti.

Mluvčí krajské prokuratury Milan Cisarik zdůraznil, že ke zpřísnění uloženého trestu došlo po odvolání prokurátora. „Je to dobrá zpráva pro řidiče v Žilině a okolí, že nebudou ohrožováni touto osobou,“ citovala Cisarika agentura TASR.

V lednu 2016 narazil Slota na silnici z obce Lietavská Lúčka do obce Porúbka do audi, a to ještě narazilo do suzuki. Ke zranění nedošlo. Policisté vzali Slotovi na místě řidičský průkaz.