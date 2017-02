Německá policie požádala o spolupráci maďarské kolegy letos v lednu, protože existuje důvodné podezření, že se Iráčan Ali D., podezřelý ze znásilnění, ukrývá právě v Maďarsku.

Maďarští policisté zjistili, že muž přijel do země 17. listopadu 2016 vlakem. „Ali D. ve své výpovědi uvedl, že v Německu jeho případ vyšetřovali příliš dlouho, proto odjel do Maďarska,“ napsal web police.hu.

Iráčan žil v Německu pod falešným jménem a maďarští policisté ho ztotožnili na základě fotografie a otisků prstů.

„Po příjezdu do Maďarska byl umístěn do uprchlického tábora ve městě Kiskunhalas. Zde byl 17. února 2017 zadržen a umístěn do vydávací vazby,“ uvedl web maďarské policie.