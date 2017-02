Čech vyfasoval ve Velké Británii za znásilnění 14 let

Britský soud poslal na 14 let do vězení jednačtyřicetiletého Čecha, který opakovaně a brutálně znásilnil ženu ve městě Bolton na severozápadě Anglie. Uvedl to v neděli britský list Daily Star. Podle deníku sexuální násilník přijel do Anglie poté, co byl propuštěn po 11 letech vězení za loupež v Česku v roce 2011.