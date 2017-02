Juncker, který je v čele unijní exekutivy od roku 2014, řekl, že tehdy „to byla pěkná volební kampaň”. „Druhá už ale nebude, protože se jí už znovu nezúčastním,” citovala jej agentura DPA.

Juncker v rozhovoru také vyjádřil pochybnosti o tom, že v rozhovorech o odstoupení Británie, které mají brzy nastat, udrží zbývající blok 27 členských zemí jednotu. „Ostatních 27 (členů) to ještě neví, ale Britové vědí velmi dobře, jak se s tím vypořádat,” prohlásil. „Mohli by slíbit zemi A to, zemi B a zemi C něco jiného a nakonec nebude žádná jednotná evropská fronta,” dodal podle agentury Reuters. Tvrdil rovněž, že Británie nemůže vyjednat obchodní dohody, dokud bude členem unie.

Juncker se také vyjádřil k problematickému vyjednávání kolem řeckého dluhu. Řekl, že žádná jiná země neudělala větší pokrok ve zlepšení své konkurenceschopnosti než Řecko. Přesto může třetí záchranný program, jímž tato země prochází, nakonec ztroskotat na tom, že Mezinárodní měnový fond (MMF) se stále nerozhodl, zda se bude podílet na další pomoci, kterou Atény očekávají.

Řecko tvrdí, že jeho zadlužení je neudržitelné, vláda chce proto vyjednat s věřiteli zmírnění dluhové zátěže. Řecké ministerstvo financí podle médií přiznalo, že splnilo jen třetinu závazků, které má vůči věřitelům. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble v předchozích dnech Řecko zkritizoval a vyzval ho ke splnění závazků, jak slíbilo. Řecký premiér Alexis Tsipras obvinil MMF z protahování rozhodnutí donekonečna a obvinil organizaci, že přichází se stále novými absurdními požadavky.