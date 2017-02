„Už mě to kur... unavuje. To, co tady napíšu, není politicky korektní, ale mně už je to jedno. Riskuju kariéru a osobní ohodnocení, přestože je to pravda. Je mi to jedno, protože bych stejně po 47 letech brzy šel do důchodu,“ zahájil svůj příspěvek švédský vyšetřovatel.

„Tady je, s čím jsem přišel od pondělí do pátku do styku: znásilnění, znásilnění, loupež, úmyslné ublížení na zdraví, pokus o znásilnění, znásilnění, vydírání...,“ vyjmenovával Peter Springare zločiny, které během pracovního týdne vyšetřoval. Seznam je dlouhý a zločiny se v něm opakují, nejčastěji znásilnění.

O případu se psalo i ve Velké Británii. Peter Springare je muž s šedivými vousy.

Pak policista vyjmenoval i národnosti lidí, kteří se měli jmenovaných trestných činů dopustit. „Irák, Irák, Turecko, Sýrie, Afghánistán, Somálsko, Somálsko, znovu Sýrie, původ neznámý, původ neznámý, Švédsko. Polovina podezřelých nemá platné doklady, což obvykle znamená, že lžou o své národnosti a totožnosti,“ napsal dále Springare.

Statistiky neexistují



Policistovo tvrzení není možné nestranně ověřit, protože statistiky o původu pachatelů trestné činnosti neevidují. Policie už na Springarův příspěvek reagovala. Zahájila vnitřní vyšetřování pro podezření, že se dopustil podněcování k rasové nenávisti. A k případu se vyjádřil i švédský premiér Stefan Löfven.

„Nevím, jak to vypadá v Örebru, ale z širší perspektivy si jen velmi těžko dokážu představit, že by 100 procent kapacity policie zaměstnávala trestná činnost imigrantů. Takový obrázek pokládám za velmi, velmi těžko uvěřitelný. Chtěl bych poznamenat, že to není pravda,“ řekl Löfven podle serveru listu Expressen.

Zastání u policejního šéfa



Buď jak buď, policistův příspěvek už sdílelo na 20 tisíc lidí, vznikla facebooková skupina na jeho podporu a na stanici, kde pracuje, v pondělí přišly kytice květin. Za Springara se postavila i část kolegů.

„Pokud se vyjadřuje jako úřední osoba, měl by být v otázce etnicity mimořádně opatrný. Pokud (ale) chce mluvit o problému s kriminalitou mezi imigranty ve svém volném čase, má právo na svobodu projevu jako každý jiný,“ řekl rádiu P4 Extra šéf švédské policie Dan Eliasson. Dodal, že Springara zná a že je to velmi dobrý člověk. Ke zmiňovanému příspěvku na Facebooku ho prý zřejmě přiměla diskuse, kterou o víkendu s někým vedl.

Springare si nicméně vysloužil i kritiku. Lidé ho na sociálních sítích nazývají neonacistou a obviňují ho z rasismu. To ale policista odmítá. „Pokud nemůžete diskutovat o problému kriminality mezi imigranty, aniž by to někdo připisoval rasové propagandě, jsme v pořádném maléru. Potíž je v tom, že o tom nikdo mluvit nechce,“ napsal Peter Springare.