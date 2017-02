„Je to velmi důležitý dokument, který se prostřednictvím dialogu mezi náboženstvími vztahuje k současnosti i budoucnosti naší země. Odvíjí se od základního principu: můžeme mít odlišná náboženství, ale všichni jsme Italové,“ řekl AFP italský ministr vnitra Marco Manniti.

„Jedná se o historický krok ke zformování islámu v Itálii ve složité době islamofobních předsudků a mýtů, že islámská víra není slučitelná se západní kulturou,“ uvedla Italská islámská konfederace.

Ta je jednou ze stran, které dokument podepsaly. Celkem jsou pod ním podepsány organizace zastřešující asi 70 procent ze dvou miliónů muslimů žijících v zemi.

Nákaza z vězení



Většina lidí vyznávajících v Itálii islám pochází z komunit přistěhovalců nebo jejich potomků.

Z dosud polapených džihádistů byla jen hrstka držitelů italského pasu. Na druhou stranu třeba tuniský terorista Anis Amri, který najel do davu lidí na vánočním trhu v Berlíně, se radikalizoval v sicilském vězení.

Myslím, že kladení rovnítka mezi migrací a terorismem je hlubokou chybou, ale nemůžeme říci, že neexistuje souvislost mezi (nedostatečnou) integrací a terorismem. Marco Manniti, italský ministr vnitra

Podle všeho zdaleka nebyl sám. Italská média přinesla svědectví o tom, že se migranti v italských věznicích radikalizují ve velkém. [celá zpráva]

„Myslím, že kladení rovnítka mezi migrací a terorismem je hlubokou chybou, ale nemůžeme říci, že neexistuje souvislost mezi (nedostatečnou) integrací a terorismem. Pozorujeme to už od útoků na Charlie Hebdo,“ poznamenal italský ministr vnitra.

Narážel tím na teroristický útok na pařížskou redakci satirického časopisu, který spáchali islamističtí teroristé narození ve Francii.

Itálii se zatím teroristické útoky džihádistů vyhýbají. To může být způsobeno i tím, že slouží jako tranzitní země – teroristé se přes ni dostávají do Evropy i zpátky do zemí původu či výcviku –, nebo tím, že Italové mají značnou zkušenost s potíráním terorismu. V 70. a 80. letech minulého století se země stala bitevním polem mezi tajnými službami a extremisty. Důvodů ale bude zřejmě více. [celá zpráva]