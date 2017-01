Potvrzeno: Písmo Lecha Walesy a komunistického agenta Bolka je totožné

Podle šéfa polského Institutu národní paměti (IPN) Jaroslawa Szareka písmoznalecká analýza prokázala, že bývalý polský prezident Lech Walesa byl od prosince 1970 do června 1976 spolupracovníkem tajné policie. Donášel na své kolegy a bral za to peníze. Walesovo písmo se shoduje s rukopisem agenta Bolka. Walesa to odmítá. Spis je podle něj padělek.