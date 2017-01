Aféru spustil Denník N odhalením, že ministr obrany Peter Gajdoš (Slovenská národní strana SNS) loni v září v tichosti povýšil z desátníka v záloze rovnou na kapitána v záloze předsedu parlamentu a svého stranického nadřízeného Andreje Danka (42). „Zasloužil si to,“ komentoval povýšení ministr.

Danko sloužil v armádě před dvaceti lety a podle listu absolvoval roční základní vojenskou službu většinou v teple kanceláře na ministerstvu obrany. Oficiálně si povýšení z desátníka na kapitána zasloužil za „podporu ozbrojených sil v jejich modernizačním procesu a za pomoc při urychlení schvalování zákona o dobrovolné vojenské službě“.

Hodnost nevrátí

Předseda opoziční strany Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič vyzval Danka, aby hodnost kapitána vrátil. „Pro postup z desátníka na kapitána je potřebných 30 až 35 let služby,“ upozornil Matovič.

Danko vzápětí svolal tiskovou konferenci, na níž své kapitánské výložky políbil a prohlásil, že se jich určitě nevzdá, protože pro něj byla čest sloužit ve slovenské armádě. „Hodnost je přímo úměrná mému věku, vzdělání a postavení. Té hodnosti si vážím a zasloužím si ji,“ uvedl.

Povýšil i Fico

Slovenská média upozorňují, že Dankův případ není ojedinělý. V minulém volebním období povýšil ministr obrany Martin Glváč (Směr-sociální demokracie) premiéra a svého stranického šéfa Roberta Fica, a to na podplukovníka v záloze.

Z ministra kultury Mareka Maďariče (Směr) zase udělal rovnou plukovníka. Pro srovnání, vrchní velitel slovenské armády prezident Andrej Kiska má hodnost četaře.

Slovenský premiér Robert Fico je podplukovník.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Resort obrany nicméně v této souvislosti konstatoval, že ministr obrany může povýšit kohokoli, kdo absolvoval základní vojenskou službu. „Z tohoto povýšení nevyplývají žádné finanční ani jiné výhody. Jedná se o morální ocenění,“ uvedlo ministerstvo.

Vojáky to uráží

Profesionální vojáci však vidí v povyšování politiků snižování prestiže vlastních hodností. Mimořádně se povyšují například vojáci, kteří vykonali hrdinský čin, sloužili v nebezpečné zahraniční misi a podobně.

„Sloužil jsem přes 15 let, abych dostal hodnost kapitána,“ říká válečný veterán Pavel Marko.

„Je to velké znevážení hodností. Je trapné, že je dostali za nic,“ uvedl politický komentátor Marián Leško. „Ministr má na povyšování právo, ale vojáci to nevnímají pozitivně, a tento nesystémový krok by neměl být politicky zneužíván,“ dodal bezpečnostní analytik Jaroslav Naď.