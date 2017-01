Policie se soustředila především na objekty v Drážďanech, kde prohledala obchody, ubytovnu pro žadatele o azyl ve čtvrti Strehlen a podniky asijských provozovatelů ve čtvrti Cotta.

Skupiny se měly soustřeďovat na krádeže tabákových výrobků, alkoholu, kávy, kosmetiky a dětské výživy, a to nejen v saské metropoli Drážďany, ale i jejím okolí až do vzdálenosti 250 kilometrů. Podle policie kradli především občané Gruzie, zboží potom předávali Vietnamcům, kteří je přechovávali ve svých obchodech. Do krádeží jsou ale zapleteni i Němci.

Většinou přes Českou republiku a Polsko se následně zboží dostávalo na trh do Asie, napsal list Sächsische Zeitung s odvoláním na informace policie. Hlavním odbytištěm kradených věcí byla Čína.

„Byla to pestrá mezinárodní směsice,“ uvedl na adresu skupin mluvčí policie.