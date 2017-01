Trump přeposílal vzkaz, v němž jistý uživatel sítě napsal, že jeho dcera Ivanka je "skvělá žena se skutečným charakterem a úrovní". Uživatel ale použil hashtag @Ivanka, který nepatří Trumpové. Nadcházející prezident navíc chybu opakoval.

" @drgoodspine : @realDonaldTrump @Ivanka Trump is great, a woman with real character and class."

Reakce adresátky na sebe nenechala dlouho čekat. „A vy jste muž s ohromnou odpovědností. Doporučuji vám, abyste si dával větší pozor na Twitter a abyste věnoval více času seznamování se s okolnostmi klimatických změn,” vzkázala Trumpovi, jenž je na Twitteru velmi aktivní a nezdá se být zastáncem omezování výroby kvůli skleníkovým plynům.

@realDonaldTrump @drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig