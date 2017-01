Kontrakt získalo konsorcium evropských firem UK Dragonfire, ve kterém má vůdčí roli zbrojovka MBD a dále v něm je britská firma Qinetiq nebo italská skupina Leonardo-Finmeccanica GKN a BAE. Ředitel firmy MBDA Dave Armstrong to okomentoval slovy: „UK Dragonfire postaví Británii do čela vývoje systému s vysokoenergetickými lasery.“

Pokud by se zbraň osvědčila, mohla by být ve dvacátých letech zařazena do výzbroje.

Zástupce vládní laboratoře pro vědu a technologie DSTL Peter Cooper řekl, že projekt je zaměřen „na inovativní výzkum vysoce výkonných laserů, aby se porozumělo možnostem této techniky“. Dodal, že by to mohlo „poskytnout efektivnější reakci na objevující se nebezpečí, jimž by mohly čelit ozbrojené síly Spojeného království”.

Mluvčí ministerstva obrany však uvedl, že se dělo nevyvíjí kvůli nějaké určité hrozbě, ale kvůli prověření možností takovéto zbraně a zjištění, jak by byla využitelná.

Američané už laser otestovali



Obecně by se daly zbraně používající přímou energii využívat k ničení letadel i dronů, raket, bomb i granátů nebo nastražených náloží. Spojené státy se jejich vývoji věnují už několik desetiletí, ale technické obtíže zatím zabránily jejich využití v boji.

Americké námořnictvo ale laserovou zbraň LaWS o výkonu 30kW umístilo na výsadkovou loď USS Ponce a od roku 2014 ji testovalo v Perském zálivu. Podařilo se s ní sestřelit bezpilotní letadlo a zasáhnout rychlý člun blížící se k lodi. [celá zpráva]

Výhodou je větší rychlost paprsku ve srovnání s jakýmkoli jiným systémem, takže se teoreticky výborně hodí pro protiraketové deštníky. Stávající laserová děla to však zřejmě neumožňují, americký program s nízkovýkonným laserem na palubě upraveného Boeingu 747 označeného YAL-1 byl zrušen, i když se podařilo zničit balistické rakety. Pro operační využití by byl potřeba silnější laser.

Laserová děla mají velkou spotřebu energie, což znamená, že lodě musejí být vybavené generátory o velkém výkonu. Nutné je také dobré chlazení.

Výhodou ale je, že cena za jedno vypálení je nižší než u jakékoli jiné zbraně.