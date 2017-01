Německého džihádistu čeká další soud, střílel zajatce v Sýrii

Německá prokuratura znovu obžalovala 28letého muže označovaného v soudních spisech pouze jako Harry S. Muž se připojil k Islámskému státu (IS) v Sýrii, za což si už odpykává trest. Nově ho budou soudit za to, že vraždil zajatce. Uvedla to agentura Reuters.