V Británii zemřela i druhá sražená Češka, policie zadržela pět mužů

Jedenáctiletá Žaneta Kroková, která byla spolu se svou sestřenicí v britském Oldhamu na Silvestra sražena autem, podlehla zranění. Uvedla to v pondělí odpoledne manchesterská policie. Nehoda má tak dvě oběti. Policie kvůli nehodě už v neděli večer zadržela pět mužů věku 18, 23, 38, 48 a 59 let, uvedl v pondělí list The Daily Telegraph.