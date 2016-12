Proč se Itálie zatím nestala terčem teroristů

Itálie stejně jako Řecko je počátkem cesty. Tudy procházejí a směřují na sever, do Francie, do Německa a do Belgie. A toutéž cestou se vracejí zpět. To může vysvětlovat, ale jen částečně, proč u nás nedošlo k velkým atentátům. Ostražitost je však nutná, protože úder může přijít, píše italský deník Corriere della Sera.