Devětašedesátiletá Jacqueline Sauvageová musela být kvůli manželově násilnické povaze čtyřikrát hospitalizována. Když se její syn v září 2012 v důsledku trýznění ze strany otce oběsil, vzala na druhý den do rukou zbraň a manžela zastřelila třemi ranami do zad. Před dvěma lety na podzim ji za to soud poslal na deset let do věznice Reau jihovýchodně od Paříže.

Případ vzbudil ve Francii velkou pozornost a petici za ženino propuštění podepsalo téměř půl miliónu lidí. Prezident Hollande ve středu večer rozhodl, že má být bezodkladně propuštěna. „Rozhodl jsem se prominout Jacqueline Sauvageové zbytek jejího trestu. Tato milost s okamžitou platností ukončuje její věznění,“ oznámil prezident na Twitteru a dodal, že by žena měla být se svou rodinu, a ne ve vězení. Sauvageová chvíli na to věznici opustila v doprovodu svých tří dcer.

J'ai décidé d'accorder à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse du reliquat de sa peine. Cette grâce met fin immédiatement à sa détention. — François Hollande (@fhollande) 28. prosince 2016

Hollande, který veřejně demonstroval svou podporu odsouzené také tím, že se setkal s jejími dcerami, už v lednu Sauvageovou částečně omilostnil. Jak upozornil server BBC, ústava takový krok francouzským prezidentům umožňuje. Prezident tím chtěl otevřít cestu k podmínečnému propuštění. Když ale v průběhu roku hned dva soudy žádost o podmínečné propuštění zamítly s odůvodněním, že žena neprojevila nad vraždou dostatečnou lítost, rozhodl se prezident udělit plnou milost.