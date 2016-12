Cumhuriyet je jedním z posledních opozičních listů, které ještě v Turecku vycházejí.

Za urážku prezidenta mohou soudy uložit až čtyři roky nepodmíněné. Až dosud ale za nactiutrhání Erdogana na takovou dobu do vězení nikdo nešel. Advokáti nicméně za desetiletí podali na 1800 žalob pro hanobení prezidenta a mezi žalovanými byli i školní děti, karikaturisté nebo bývalá Miss Turecka.

This man, Senol Buran, is a tea-maker at a Turkish opposition newspaper. He is spending this night in a prison in Istanbul. His crime? pic.twitter.com/4ALQSlbjNp