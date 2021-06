Zelenskyj líčí past na oligarchy

Tvrdí, že poprvé za 30 let nezávislosti má Ukrajina šanci vymanit se z moci zbohatlíků, kteří si zemi rozporcovali podle svých představ. Kritici mu ale vyčítají, že se sám vyšplhal k moci díky pochybným boháčům.

„Ano, na Ukrajině jsou oligarchové, ano, ovlivňují politiku, a ano, už to tak nebude,“ řekl Zelenskyj. Podle něj „nikdo nesmí ovládat poslance, ministry ani úředníky“. Sdělil, že „filozofie zákona“ je jeho nápad, a připomněl i své předvolební sliby. Cílem je vyhnout se konfliktu zájmů kvůli propojení politiků, médií a velkého byznysu, tvrdí.

Lidé se statusem oligarchy však už nebudou moci podporovat strany či účastnit se velké privatizace. Z registru se mohou dostat, pokud se nebudou plést do politiky a médií.

Analytici upozorňují, že podle ústavy prezident nemůže nikomu zakázat politickou aktivitu či účast ve volbách. „Vypadá to jako určitá forma vydírání a nátlaku na podnikatele,“ soudí politolog Ruslan Bortnyk. Zároveň upozornil, že návrh zatím velké riziko pro oligarchy nepředstavuje a že ti pouze „zakamuflují“ své vlivy.

Politolog Taras Zahorodnij míní, že Zelenskyj vytlačuje konkurenci. „Není to ani tak zákon proti oligarchům, jako zákon o znovuzvolení Zelenského,“ řekl agentuře Interfax-Ukrajina.

Zatímco část movitých lidí chystané opatření bagatelizuje, další se mu brání.

„Morálně jsem k zařazení do registru připraven. Už jsem si v podstatě zvykl, že mě označují za oligarchu. Co na tom záleží? Teď to bude oficiálně… Nechám si ušít oblek a přišiji si tam hvězdu ,Oligarcha ‘,“ komentoval iniciativu prezidenta Ihor Kolomojskyj, jenž je podle seznamu Forbesu s 1,8 miliardy dolarů na čtvrtém místě mezi ukrajinskými boháči.