Zakázané, přesto běžné dětské sňatky v Zimbabwe: při porodu nyní zemřela 14letá dívka

Tragická smrt nezletilé dívky vyvolala pobouření na sociálních sítích. Petici za zahájení vyšetřování, která byla spuštěna ve čtvrtek, podepsalo do dnešního dne téměř 60 000 lidí. Policie už oznámila, že kromě úmrtí vyšetří i "různé případy sexuálního zneužívání dětí, včetně znásilnění, které jsou maskovány jako dětské sňatky".

Čtrnáctiletá Memory zemřela před měsícem. Veřejnost se o případu dozvěděla minulý týden poté, co byl dívčiným příbuzným odepřen přístup na její pohřeb a upozornili na to média.

„Bohužel se stále objevují zprávy o sexuálním zneužívání nezletilých dívek, včetně nucených sňatků, a toto je jeden z těchto smutných případů," stojí v prohlášení. Podle OSN hrozí, že v téměř 15milionové zemi se před dosažením 18 let provdá každá třetí dívka.

Podle zimbabwského zákona dívky a chlapci nemohou uzavřít sňatek, pokud jim je méně než 18 let. Zákon byl schválen poté, co ústavní soud v roce 2016 zrušil normu, která povolovala provdání mladých žen od 16 let.