Nikdy jsme se nestavěli proti opatřením týkajícím se diamantů, říká televizi ARD šéf belgické vlády Alexander de Croo. Tato opatření podle něj navrhla Komise EU. „Jejich argumentace vždy zní: dopad na Rusko musí být mnohem větší než na nás,“ vysvětluje v televizi ARD de Croo. „Pokud by Komise v nadcházejících týdnech řekla ´Chceme přijmout opatření týkající se diamantů´, naše země by se tomu nebránila,“ uzavírá.

„Není to ideální, to chápeme,“ říká mluvčí AWDC Neys. „Alrosu asi z 20 procent vlastní ruský stát. Takže ano: jistý smysl pro postih tu samozřejmě je. To je určitě pravda.“ Konkrétně to znamená, že příjmy z Alrosy plynou do ruské státní pokladny a mohou pomoci financovat Putinovu válku proti Ukrajině.