USA končí vztahy s WHO

WHO znovu obvinil, že je ovládána Pekingem, a to přestože Spojené státy zaplatily na příspěvcích mnohonásobně víc než Čína. Organizaci také vyčetl, že není přístupná reformám, jež podle jeho mínění potřebuje.

Americký prezident v této souvislosti znovu kritizoval čínskou vládu za to, že podle jeho názoru nezabránila rozšíření koronaviru SARS-CoV-2 do světa. To vedlo k pandemii nemoci covid-19, která ve Spojených státech už stála život více než 100 tisíc lidí.