Pfizer testuje třetí dávku u dětí do pěti let. Dvě dost nechrání

Dvě dětské dávky vakcíny Pfizer/BioNTech vyvolaly silnou imunitní reakci u dětí mladších dvou let. Výsledky studie byly srovnatelné s těmi u věkové kategorie 16 až 25 let. Jinak tomu ale bylo u dětí od dvou do pěti let, kde očekávaná imunita nebyla tak silná, uvedly společnosti v tiskové zprávě.

Na základě stanoviska nezávislých poradců tak výrobce rozhodl, že studii upraví pro všechny děti od šesti měsíců do pěti let, která bude nově zahrnovat třídávkové schéma.

Standardní dávka vakcíny od Pfizeru pro lidi starší 12 let je 30 mikrogramů. Pro děti od pěti do 11 let snížila společnost množství na jednu třetinu, pro děti do pěti let dokonce na tři mikrogramy.