Nejsme donašeči, kárá Macron Johnsona

Johnson vyzval Macrona, aby obě země uzavřely dohodu o navracení migrantů, na jejímž základě by Francie přijímala nazpět běžence, kteří se přes Lamanšský průliv dostanou do Spojeného království. Podle Johnsona by také oba státy měly zavést společné hlídky, které zabrání většině lodí odplout z francouzského pobřeží. To však někteří francouzští politici vidí jako omezování národní svrchovanosti.