Matovičův další přešlap. Vláda se mu smrskává, přesto vtipkoval o Bidenovi

Matovičovi se nedaří v domácí, ale ani na mezinárodní úrovni. Doma totiž čelí výzvě dvou vládních stran k demisi. Při nákupu ruské vakcíny Sputnik V Matovič nemístně vtipkoval, že ruskou vakcínu dostalo Slovensko z Ruska výměnou za Zakarpatskou Ukrajinu. Vysloužil si za to protesty Kyjeva a situaci musela hasit slovenská diplomacie.

Weiss: Matovič se zapsal do dějin. Žalostně

Vládní krize na Slovensku vrcholí a demisi podalo už šest ministrů Matovičovy vlády. Strany Za lidi a Svoboda a Solidarita (SaS) žádají odchod premiéra. „Je to požadavek nejen nás, ale také strany Za lidi a prezidentky,“ zdůraznil předseda SaS Richard Sulík.

Strana Za lidi vyzvala, aby se situace v koalici vyřešila do příštího pondělí. Čtvrtý člen vládní koalice hnutí Jsme rodina předsedy parlamentu Borise Kollára počká do konce příštího týdne a pak bude za vypsání předčasných voleb. „Jsem rodina to natahovat nebude. Prostě odejde pryč a bude vybavené,“ řekl emotivně Kollár.

Web aktuality.sk označil výsledek měsíc trvajících sporů uvnitř vládní koalice za žalostný, ale spravedlivě nekompromisní. „Nic jiného, než předčasné volby si koaliční lídři nezaslouží,“ napsal web ve svém komentáři.