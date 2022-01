Hvězdný maďarský bruslař nesmí na olympiádu. Nebyl uctivý k Číně

Burján je přitom držitelem historicky prvního maďarského zlata ze zimních olympijských her, když byl v Pchjongčchangu v roce 2018 členem štafety na 5000 metrů. Byl také členem zlaté štafety na mistrovství Evropy v roce 2019.

Web 444.hu v této souvislosti připomíná, že v prosinci 2019 cestovala maďarská reprezentace z Japonska do Číny. V Šanghaji je zdrželi na letišti a Burján na to reagoval statusem na sociální síti „F*cking China”. To natolik pobouřilo čínského trenéra maďarské reprezentace Čang Čin Lina, že se obrátil se stížností na vedení maďarského bruslařského svazu.