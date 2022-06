Duhový pochod v Turecku: policie zatkla desítky lidí

Policejní těžkooděnci údajně provedli razii proti několika barům v okolí centrálního náměstí Taksim, přičemž „náhodně“ brali lidi do vazby. Byl mezi nimi i turecký fotograf pracující pro AFP, napsala agentura, podle níž byl zkušený fotoreportér za stejných okolností zatčen i loni.

Nevládní organizace Kaos GL, která upozorňuje na otázky spojené s komunitou LGBTQ, evidovala přes 150 zatčených. Tito lidé do podvečerních hodin zůstávali ve vazbě a lidskoprávní organizace Amnesty International na Twitteru vyzvala k jejich „bezpodmínečnému a okamžitému propuštění“.

Bez podobných represí se o víkendu konají pochody hrdosti v řadě amerických měst, přičemž v neděli byly kromě New Yorku na programu také v Chicagu nebo San Franciscu. Newyorský pochod odstartoval kolem poledne místního času (18:00 SELČ) s jásotem a konfetami ve vzduchu, nebyl však jen tradičním festivalem barev, hudby a tance, uvádí AP.

„Jsme tady, abychom vyslali vzkaz,“ řekla 31letá Mercedes Sharpeová. „Podle mě je to o tom něco říct, na rozdíl od všech těch ostatních let a jak to normálně slavíme,“ pokračovala.