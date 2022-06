Deportace migrantů Britům zhatil Štrasburk

Všech sedm migrantů, kteří už seděli na palubě Boeingu 767, si tak opět vystoupilo na vojenském letišti Wiltshire a v zemi zatím zůstávají. Za charterový let už přitom britská vláda zaplatila odhadem 500 tisíc liber (přes 14,2 milionu Kč), podotkla stanice BBC.

„Náš právní tým reviduje každé rozhodnutí, které bylo v souvislosti s letem učiněno a přípravy na další let začínají už teď,“ řekla poté stanici Sky News ministryně spravedlnosti Priti Patelová s tím, že konzervativní vláda premiéra Borise Johnsona se „nenechá odradit od správné věci“.

Britský záměr posílat migranty do Rwandy drhne

„Posílat lidi prchající před násilím do země ležící tisíce kilometrů daleko je samo o sobě kruté a bezcitné. Teď je to potenciálně i nezákonné,“ přivítal naopak soudní rozhodnutí labouristický starosta Londýna Sadiq Khan.

Původně mělo přitom v prvním letu do Rwandy odcestovat 130 migrantů, kteří nelegálně překročili britské hranice. Postupně se jejich počet snížil na pouhých sedm, když desítky dalších uspěly u britských soudů s tím, že nemohou být deportováni kvůli zdravotním problémům, bezpečnosti či obavám z porušování lidských práv.

Policie odtahuje aktivisty, kteří proti deportacím do Rwandy protestovali na jedné ze silnic u londýnského letiště Heathrow.

Nynější rozhodnutí soudu ve Štrasburku každopádně může znamenat, že další deportační lety z Británie do Rwandy budou zastaveny na týdny – soudní přezkum, který se má zabývat zákonností nynějšího postupu britské vlády, má proběhnout do konce července.

Web listu The Daily Telegraph napsal, že vyloučena není ani možnost, že britská vláda ještě přehodnotí své členství v Evropské úmluvě o lidských právech, pokud by jí to umožnilo v deportační praxi pokračovat.