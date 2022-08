Brázdy mají zadržet oheň v Saském Švýcarsku

„Požár se přenesl do hloubky 50 centimetrů a mohl by se rozšířit pod zem. Aby se tomu předešlo, pokládá se do rozrytých brázd pěnový koberec jako protipožární bariéra,“ řekl Thomas Kunz, mluvčí německého okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří.