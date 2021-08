Zoufalý útěk z Kábulu. V letadle pro 134 vojáků se tísnilo 640 lidí

Zoufalou snahu Afghánců o úprk z Kábulu ilustruje fotografie amerického serveru obrany a bezpečnosti Defence One. Do nákladního prostoru letounu C-17 Globemaster III se vměstnalo 640 Afghánců, prostor je přitom koncipován pro 134 vojáků s vybavením. Větší počet lidí takové letadlo nikdy nepřepravovalo. Všechny vystrašené lidi ale dopravilo bezpečně do Kataru.