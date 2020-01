Zatímco řešíte Írán, Islámský stát se znovu nadechuje, varuje jordánský král

„Mě nejvíc znepokojuje, že v minulém roce sílil Islámský stát, a to nejenom na jihovýchodě Sýrie, ale také v západním Iráku. Bude to pro Bagdád problém a my musíme Iráčanům pomoci tuto hrozbu zvládnout v zájmu nás všech. Nejenom v zájmu regionu, ale i Evropy a celého světa,“ řekl Abdalláh II.

Jordánský král zdůraznil, že i vojenské napětí mezi Spojenými státy a Íránem po atentátu na íránského generála Kásima Sulejmáního má vliv na celý region.

„To, co se bude dít v Teheránu, bude mít důsledky pro Bagdád, Ammán, Bejrút i pro izraelsko-palestinský proces,“ připomněl. Zmínil se také o situaci v Libyi, kam podle něj odešlo mnoho zahraničních bojovníků, kteří dříve působili v Sýrii.

Indoktrinace dělá z dětí v táborech budoucí teroristy

Islámský stát byl v Iráku poražen v roce 2017, v Sýrii loni. Zajatí bojovníci a také jejich rodiny jsou v táborech na severu Sýrie. Deník The Washington Post v té souvislosti v pondělí napsal, že současné blízkovýchodní napětí znovu odsouvá do pozadí problém dětí členů IS, které jsou v zajateckých táborech v Sýrii. Podle listu tam Kurdové střeží 68 tisíc lidí, z nichž 8000 jsou děti. Polovině z nich nebylo ještě pět let, 80 procent z dětí je ve věku do 12 let, soudí OSN.

Dostává se jim pouze základní zdravotní péče a vzdělání. Děti jsou vystaveny propagandě, protože jejich matky zůstávají věrné IS a prosazují jeho ideologii. Schvalují její šíření jakýmikoli prostředky včetně vražd. Čím déle děti v tomto prostředí zůstanou, tím větší je pravděpodobnost, že se z nich stane příští generace bojovníků IS, soudí washingtonský deník.

Do zemí svého původu bylo za prvních deset měsíců loňského roku odvezeno pouze 350 dětí – nejvíc jich přijaly Kazachstán a Kosovo (156 a 74).