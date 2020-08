Výbuch v bejrútském přístavu zřejmě zavinil svářeč

Libanonské úřady ještě nezveřejnily, co zavinilo mohutný výbuch ledku v bejrútském přístavu, který zdevastoval město. Podle středečního vyjádření libanonské stanice LBCI-TV, o němž informovala Svobodná Evropa, předběžné závěry šetření ukazují na to, že požár v přístavu způsobili svářeči, kteří se snažili uzavřít otvor do jednoho ze skladů.