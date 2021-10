V Izraeli zemřel československý letec RAF Petr Arton

Arton podle Adama Hradilka z ÚSTR, který se jeho dramatickým životem zabýval, uprchl před nacisty přes Japonsko do Velké Británie, kde sloužil u RAF. Po válce se v Československu podílel na převzetí moci komunisty a následně působil jako československý agent ve Velké Británii. Po odhalení byl vyhoštěn do Izraele, protože v Československu mu v souvislosti s politickým procesem kolem Rudolfa Slánského hrozilo vězení nebo i trest smrti.

Hradilek, který o Artonovi brzy vydá životopisnou knihu, řekl, že se narodil v roce 1922 jako Szlama Apfelbaum v Pruszkově u Varšavy. Otec pocházel z Polska, jeho předci z Běloruska. Jako tříletý se Arton přestěhoval s rodiči do Teplic. Podle Hradilka se považoval za Čecha, chodil například do české školy, i když doma rodina mluvila německy.

Po záboru československého pohraničí nacistickým Německem rodina uprchla do Prahy a následně se kvůli židovskému původu snažila dostat do bezpečí. Arton nakonec po vzniku protektorátu pokračoval v útěku přes Varšavu, Vilnius, Moskvu a Vladivostok do Japonska, kde strávil několik měsíců. V Šanghaji vstoupil do československé armády a přes Singapur a Kapské Město se v roce 1942 dostal do Londýna.