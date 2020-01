Zemětřesení v Íránu: Otřesy zasáhly oblast u jaderné elektrárny Búšehr

USGC uvedl, že vzhledem k hloubce ohniska nesouvisí zemětřesení s aktuálním napětím mezi Íránem a USA, uvedl list The Washington Times.

Jaderná elektrárna Búšehr postavená Ruskem byla uvedena do provozu v roce 2013. Roku 2016 tam začaly íránské a ruské firmy stavět dva další 1000 megawattové reaktory. Práce by měly trvat deset let.