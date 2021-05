Libanonští zemědělci mají dost chudoby, místo brambor pěstují konopí

„Nedělám to z lásky k hašiši. Je to jenom levnější než jiné plodiny a umožní to důstojnější život,” řekl sedmapadesátiletý abú Alí z oblasti Baalbek na východě Libanonu.

„My, kdo se věnujeme zemědělství, jsme ztracené případy,” řekl abú Alí, který souhlasil s rozhovorem, ale pod smyšleným jménem. Stát toto odvětví zanedbává desítky let a mnoho lidí jako on se zadlužilo u bank nebo lichvářů a dluhy museli splatit prodejem půdy nebo nemovitostí.

„Nežiju si na vysoké noze, ale mohu zajistit jídlo a podporovat rodinu,” říká abú Alí. Dříve se konopí pěstovalo jen v několika vesnicích v Baalbeku, například v Jammúně. Zástupce jejího starosty Husajn Šrajf říká, že teď už se pěstuje v celém regionu. „Mnoho zemědělců přestalo pěstovat to co dříve, protože měli velké ztráty. Konopí vyjde levněji a zaručuje zisk bez ohledu na cenu, za niž se prodá,” říká Šrajf.

Muž, který si přál být označen jménem Muhammad, v garáži v Jammúně sleduje, jak dva zaměstnanci s pomocí síta z rostlin extrahují pryskyřici. Venku stojí o stěnu opřené pytle s konopnými semeny. I Muhammad 20 let pěstoval brambory a s konopím začal v roce 2018. Věnoval mu něco přes hektar polí a za to, že sousedy nechává používat vodu ze své studně, si od nich nechává platit hašišem. Na minulost už ani nevzpomene. „Když se dáte na brambory, jste jeden rok ve zisku a tři další ve ztrátě. S hašišem máte peníze pořád. Kdyby nebylo konopí, neměli by tady lidé co jíst,” říká šedesátiletý Muhammad.