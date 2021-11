Izraelci testují vakcínu na mutace. Vypadá to dobře, hlásí

V Izraeli schválili očkování dětí od pěti do 11 let

V Izraeli schválili očkování dětí od pěti do 11 let Koronavirus

„Ale stále to vypadá velmi dobře,“ řekl s tím, že do ukončení a vyhodnocení testů nemůže být sdílnější. List přitom upřesnil, že počátkem prosince by měla začít třetí fáze klinického testování vakcíny. Chystá se také test, který nebude srovnávat vakcínu BriLife s placebem, ale s již licencovanou vakcínou.