Čtyři pětiny očkovaných, kteří se nakazili koronavirem, infekci na nikoho nepřenesli

Data byla zveřejněna poté, co izraelské ministerstvo ve čtvrtek opět rozhodlo zavést od 29. července zelený covid pas, který omezuje pro osoby starší dvanácti let vstup na akce pro sto a více lidí venku i vevnitř jen očkovaným, těm, co prodělali covid-19 nebo mají negativní test mladší 72 hodin.