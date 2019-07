Novinky, ČTK

Khan projíždí Irákem už rok spolu s 80 členy svého týmu a snaží se dát dohromady důkazy a svědectví. „Je to ohromný úkol,” přiznává britský specialista na lidská práva. Zástupcům OSN začíná odhalovat osud 12 000 lidí nalezených ve 200 hromadných hrobech, probírá se 600 000 videí se záznamy zločinů IS a 15 000 stránkami dokumentů z byrokracie IS.

„Nebyla to obyčejná povstalecká skupina či mobilní odboj,” zdůraznil Khan v přísně střeženém bagdádském sídle své vyšetřovací skupiny. Před pěti lety vznikl na území odpovídajícím velikosti Británie v Iráku a Sýrii samozvaný chalífát a rozhodoval o životech sedmi milionů lidí. Zavedl svou administrativu i školy a začal vynucovat svou verzi islámu, jež zahrnovala středověké tresty podle nejpřísnějšího výkladu práva šaría.

IS příslušníky menšin nebo lidi, které označil za odpadlíky, zabíjel po tisících, mučil je, zotročoval a jejich děti poslal bojovat. „Nic nebylo tabu. Kdo by si v 21. století dokázal představit křižování, upalování v klecích, sexuální zotročování, shazování ze střech, na stínání hlav? To vše před kamerami,” shrnul praktiky IS Khan.

„Přes veškerou hrůzu ty zločiny nejsou nové. Co je v případě IS nové, je ideologie, o kterou se tato zločinecká skupina opřela, tak jako to před ní dělali nacisté,” zdůraznil advokát.

Německý nacismus se řešil v Norimberku, který dal v letech 1945 a 1946 prostor historicky prvnímu mezinárodnímu tribunálu vytvořenému za účelem soudit nacistické válečné zločiny. K těm patří mimo jiné vyvraždění šesti milionů Židů.

V dnešní době jsou denně nebo skoro denně vynášeny rozsudky nad Iráčany a často jsou to tresty smrti. U procesů nefigurují svědci a jediným bodem obžaloby je příslušnost k IS bez dalších podrobností nebo specifikace zločinů. Khan však zdůrazňuje, že jediným prostředkem, jak za IS učinit tečku, jsou veřejné procesy, zveřejnění důkazů a svědectví kdekoli na světě.

„Irák i lidstvo potřebují po éře IS Norimberk. Po tehdejším procesu nemohl být brán vážně nikdo, kdo by obhajoval principy Mein Kampfu; zaktivovalo by to varovné signály kolektivního svědomí,” myslí si Khan. Norimberk podle něj také „oddělil jed fašismu od německého národa” tím, že prokázal, že neexistuje kolektivní vina, ale jedinci, kteří nesou odpovědnost a kteří byli odsouzeni.

Proces s IS „by mohl pomoci oddělit jed ideologie IS (který se hlásil k sunnitskému islámu) od komunity iráckých sunnitů”, soudí Khan. Sunnité jsou v Iráku v menšině, dvě třetiny Iráčanů jsou šíité. Tak jako „Norimberk poučil Německo a Evropu”, pomohl by i proces s IS „Iráku a dalším částem světa, kde mohou existovat občané ovlivnitelní propagandou” této skupiny, dodal Khan.

Islámský stát byl neislámský

„Ideologie IS bude zbavena tajemství a veřejnost si uvědomí zjevnou pravdu: Jde o nejméně islámský stát, jaký kdy existoval,” je si jist Khan, jehož lidé se snaží objasnit, zda se IS dopouštěl zločinů proti lidskosti, válečných zločinů nebo genocidy. Khan také řekl, že důkazy z hromadných hrobů, ze stanů vysídlenců nebo archivů IS se nehledají proto, aby zkrášlily psací stůl: „Do dvou měsíců uvidíte, že dodáme materiál pro vyšetřování v některých zemích.” Státy neupřesnil.

Informace získané týmem OSN jako první dostává Irák, ale Khan říká, že na místě nezáleží. Pro zřízení mezinárodního tribunálu volá několik zemí, není ale pravděpodobné, že vznikne v blízké době.

„Je nezbytné zajistit obětem, aby byl jejich hlas vyslyšen,” soudí Khan. Lidé, kteří byli tři roky umlčovaní propagandou IS a boji, mohou skončit zapomenuti v Iráku i v éře po Islámském státu.