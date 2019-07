Izraelský ministr školství doporučuje terapii pro homosexuály

Nový izraelský ministr školství Rafi Perec je toho názoru, že by homosexuálové měli projít psychoterapií, která jejich sexuální orientaci změní. Domnívá se také, že Izrael by měl vládnout i na Západním břehu Jordánu a že Palestinci by měli mít svá práva, ovšem nikoli právo volit. Perec to řekl v sobotním rozhovoru s televizní stanicí Channel 12. Premiér Benjamin Netanjahu označil ministrovy výroky za nepřijatelné a odporující názorům vlády.