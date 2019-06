Novinky

Malki oznámil, že letiště, které používají každý den tisíce cestujících, zasáhl projektil. Uvedl, že mezi zraněnými je i Ind, tři ženy a dvě saúdské děti. Malki označil útok na příletovou halu ze teroristický, s tím, že by měl být považován za válečný zločin.

Jaká byla použita raketa, nespecifikoval, ale Húsiové mají balistické rakety, ve kterých používají technologii z Íránu a které odpálili i na Rijád.

Húsiové podle televize Al-Džazíra přiznali ve své televizi Masira útok, uvedli, že vypálili střelu s plochou dráhou letu na letiště ve výletním saúdském městě v horách Azir, kam jezdí bohatí Saúdové na léto, aby unikli vedru v Rijádu a Džiddě. Lety do města byly na několik hodin přerušeny.

Vzdušné útoky Húsíů



Raketa byla vypálena dva dny poté, co Saúdové v pondělí pronásledovali a zneškodnili dva drony vyslané vzbouřenci, které mířily na Chamis Mušait. Rebelové oznámili, že terčem bylo nedaleké vojenské letiště Krále Chálida.

V květnu vyslali drony s náložemi na letiště v Džizánu na pobřeží Rudého moře.

Česká republika nedoporučuje od roku 2017 cesty na jih Saúdské Arábie do příhraničních oblastí s Jemenem. Do vzdálenosti 50 km od hranice se nemá cestovat vůbec, do oblastí vzdálených 50 až sto kilometrů jen ve výjimečných případech, protože i tam dopadají rakety vypálené Húsíi.