Novinky, ČTK

„Produkce (obohaceného uranu) se zvýšila,” odpověděl Amano na tiskové konferenci na dotaz, jak se situace v Íránu změnila od poslední čtvrtletní zprávy MAAE zveřejněné 20. května.

Jak Amano dodal, je „znepokojen rostoucím napětím ohledně íránské jaderné otázky”. A doufá, že „bude nalezen způsob, jak toto napětí prostřednictvím dialogu snížit”. „Je ale nezbytné, aby Írán plnil své závazky vyplývající z jaderné dohody,” doplnil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Teherán již na konci května oznámil, že zečtyřnásobil produkci nízko obohaceného uranu. Učinil tak v reakci na krok USA, které loni odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem a následně zavedly proti islámské republice nové sankce.

Zatím Írán nepřekročil limity na jaderný materiál, uvedla minulý týden MAAE. Podle jaderné dohody z roku 2015 si Írán může ponechávat zásobu maximálně 130 tun těžké vody a 300 kilogramů nízko obohaceného uranu, přičemž v minulosti měl Teherán této látky 10 000 kilogramů. K 26. květnu měl Írán 125,2 tuny těžké vody, což je o 400 kg více než v únoru, uvedla MAAE podle agentury AFP. K 20. květnu měl 174,1 kilogramů obohaceného uranu, tedy o deset kilo více než v únoru.

Obohacení uranu zároveň nesmí přesáhnout 3,67 procenta, což postačuje k jeho použití jako paliva v jaderné elektrárně. Uran, který se využívá k výrobě jaderných zbraní, musí být obohacen zhruba na 90 procent.

Bývalý zástupce MAAE Olli Heinonen ale minulý týden podle serveru Times Of Israel varoval, že do šesti až osmi měsíců by Teherán mohl mít jadernou bombu, pokud na to napře všechny síly. „Írán obohacuje uran pro zbraně, aniž by vyráběl zbraň,” dodal ještě.

Bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton upozornil, že pokud Írán zvyšuje produkci obohaceného uranu a nebuduje nové jaderné elektrárny, dělá to jen kvůli zbraním.

V uplynulých týdnech se vyostřilo napětí mezi Íránem a Spojenými státy. Sankce, které Washington zavedl proti Teheránu, se mimo jiné týkají energetického sektoru. EU se naopak snaží mezinárodní dohodu s Teheránem zachovat.