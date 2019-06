Novinky

Autobus narazil poblíž stanice metra Rašídíja do světelného ukazatele na křižovatce. Příčina havárie zatím není zřejmá.

Ománská společnost Muasalat oznámila, že do vyšetření nehody pozastaví provoz této linky.

Národnost pasažérů zatím není jasná. Ví se pouze to, že osm obětí by mělo pocházet z Indie. Jeden z obyvatel Dubaje uvedl, že při nehodě byl zraněn jeho přítel s rodinou. „Dorazili jsme do nemocnice, ale zatím stále čekáme na informace, nevíme, jak na tom jsou,“ uvedl muž, který odmítl sdělit své jméno.