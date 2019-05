Dlouhá skvrna se táhla za tankerem už 14. května. Zatím ale není jasné, jak velké množství ropného derivátu z tankeru uniklo. Že jde o únik, potvrdila na základě analýzy záběru norská firma Kongsberg Satellite Services.

„Olej na povrchu moře je vidět na radarových záběrech, protože mění způsob, jak se odráží od hladiny rádiové vlny,“ uvedl ředitel Iceye Rafal Modrzewski. „Olej vytváří vrstvu na povrchu vody, která mění její viskozitu, srovnává ji a dělá povrch hladší. Kvůli tomu vypadá olej na obrázku jako tmavá skvrna,“ dodal pro BBC.

The power of satellite radar. @iceyefi's X2 spacecraft took this image of the waters off Fujairah two days after an as yet unidentified group tried to sabotage tankers. Radar is particularly good at detecting oil on water. https://t.co/CzHUCUwbLU pic.twitter.com/806HV6UKuH