Vypravěčka ve videu položila otázku „Proč se soustředí pouze na ně?”, čímž měla na mysli židovské oběti. Následně obvinila Židy, že využívají finanční prostředky a média k tomu, aby se pozornost soustředila zejména na utrpení Židů.

Video bylo zveřejněno na twitterových a facebookových účtech AJ+ v pátek večer s titulkem „Jaká je pravda o holokaustu a jak z něj sionistické hnutí těží?” Původní znění bylo zveřejněno v arabštině a stalo se terčem ostré kritiky, když nevládní organizace Middle East Media Research Institute (MEMRI) na Twitteru zveřejnila anglický přepis. MEMRI sídlí v USA.

MEMRI Translates Antisemitic Video On Al-Jazeera Network Stating Israel Is Biggest Winner From Holocaust, Uses 'Same Justification' To Annihilate Palestinians; Al-Jazeera Fires Journalists, Announces 'Bias And Sensitivity Training'https://t.co/PMPMsOq9PV pic.twitter.com/F5Y6MG3w3L