Novinky, ČTK

Muniře Abdullahové bylo v době nehody 32 let. Jela vyzvednout syna ze školy. Auto, které řídil její švagr, se srazilo s protijedoucím autobusem. Žena utrpěla vážná poranění mozku.

Abdullahová byla převezena do místní nemocnice a pak transportována do Londýna. Byla ve vegetativním stavu, takže nereagovala, ale cítila bolest. Později byla převezena do Spojených arabských emirátů, kde zůstávala v nemocnici a byla krmena trubičkou a prodělala fyzioterapii, aby jí příliš neochably svaly.

V roce 2017 byl její rodině nabídnut grant, který umožnil ženu převézt do nemocnice v Německu. Tak prodělala několik operací, aby se upravily zkrácené svaly na rukou a nohou a dostávala i léky, které měly napomoci ji přivést k vědomí.

Volala synovo jméno



Když ji o rok později navštívil syn Umar, jenž s ní také jel v autě, dočkal se překvapení. „Vydávala podivné zvuky a já jsem zavolal doktory, aby ji vyšetřili. Řekli, že vše je v pořádku. O tři dny později mě probral zvuk, jak někdo volá moje jméno. Byla to ona. Volala moje jméno.“ Zaplavila ho prý radost.

Lékař kliniky v bavorském Bad Aiblingu Friedemann Müller deníku Bild potvrdil, že žena byla v nemocnici před časem přijata ve stavu „minimálního vědomí”. Dodal, že ještě nikdy nezažil, aby taková pacientka po tak dlouhé době opět reagovala.

Později se komunikace zlepšovala a žena byla převezena zpět do Abú Zabí, kde se nyní podrobuje fyzioterapii a rehabilitaci. Podle lékařské zprávy z minulého měsíce je schopna komunikovat, ale stále potřebuje pravidelnou rehabilitaci, aby se jí mimo jiné zlepšila schopnost sedět. Dokáže odpovídat na otázky, i když s obtížemi, a cituje verše z koránu, uvedl v pondělí deník The National.