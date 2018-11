Podle informací britských médií úřady sexuálního násilníka Aršída Husaína kontaktovaly, aniž by informovaly znásilněnou dívku. Husaín přitom v roce 2016 od soudu vyfasoval trest 35 let za mřížemi. Kdy mělo ke znásilnění dojít, ale britská média neuvádějí.

Podrobnosti k případu znásilněné Sammy Woodhousové pocházející z Rotheramu na severu Anglie úřady s ohledem na ochranu jejího soukromí nesdělily. List The Daily Mail nicméně napsal, že členové gangu pákistánského původu byli usvědčeni z několika desítek útoků sexuálního charakteru. BBC uvedla, že se měli bratři dopustit násilí hned na padesátce dívek.

Raping someone doesn't make you a father or a dad. You are a rapist who happened to impregnate your victim & should ONLY get the right to see the world from behind bars.



"Rotherham rapist Arshid Hussain told he could see victim's son" https://t.co/zyOPdImzEF#MeToo #feminism